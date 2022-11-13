حكيمي يساهم بهدف في فوز كاسح لسان جيرمان قبل المونديال

هبة بريس _ رياضة

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا كاسحا على ضيفه أوكسير (5-0)، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من الفرنسي كيليان مبابي (11)، والإسباني كارلوس سولير (51).

وأحرز النجم المغربي أشرف حكيمي الذي يستعد للالتحاق بأسود الأطلس في قطر الهدف الثالث لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 57 .

وجاء الدور على البرتغالي ريناتو سانشيز الذي وقع الهدف الرابع في الدقيقة 81، واختتم المهرجان التهديفي اللاعب وهوغو إيكيتيكي في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز رفع سان جيرمان رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، أما أوكسير فتوقف رصيده عند النقطة 13.

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