نائب رئيس جمهورية السالفادور يحل بالمغرب

هبة بريس _ و م ع

حل نائب رئيس جمهورية السالفادور، فيليكس اويووا، بعد زوال اليوم الأحد بمطار الرباط- سلا في زيارة إلى المملكة.

وكان في استقبال فيليكس اويووا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

ومن المقرر أن يجري نائب رئيس جمهورية السالفادور، خلال هذه الزيارة، مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية السالفادور افتتحت في أكتوبر الماضي سفارة لها بالمغرب، هي الأولى من نوعها في القارة الإفريقية، وذلك في حفل ترأسته وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية السالفادور، ألكسندرا هيل تينوكو.

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