اتفاقية شراكة بين “الهاكا” والمجلس الوطني لتقنين السمعي البصري بالسينغال

هبة بريس

وقعت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، الجمعة بدكار، اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لتقنين السمعي البصري بالسينغال.

وتحدد هذه الاتفاقية، التي وقعتها السيدة لطيفة أخرباش رئيسة (الهاكا) والسيد باباكار دياني، رئيس المجلس الوطني لتقنين السمعي البصري بالسينغال، إطار شراكة قائم على دينامية تبادل ثنائي وتشاور متعدد الأطراف متواصلين بهدف تقوية خبرة ونجاعة الهيأتين خدمة لتقنين مستقل وذي مصداقية لوسائل الاعلام وكذا لعب دور مهم في ترسيخ المشروع الديمقراطي في البلدين.

وتنص الاتفاقية على إعمال أجندة مشتركة لدورات تكوين مستمر ومهام خبرة وكذا للدراسات المشتركة وتبادل التجارب في مجال تعزيز أدوات وإجراءات التقنين، خاصة فيما يتعلق بتتبع البرامج السمعية البصرية.

كما تنص الاتفاقية بين الهيأة والمجلس على تقوية آليات التشاور بين الهيأتين داخل الشبكات الدولية لهيئات تقنين الاعلام، لاسيما شبكة الهيئات الافريقية لتقنين الاتصال التي ترأسها حاليا (الهاكا) والشبكة الفرنكفونية لهيئات تقنين الإعلام التي يتولى المجلس الوطني السينغالي رئاستها بالنيابة.

وكانت رئيسة الهاكا مرفوقة بالسيدة فاطمة برودي عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والسيد طلال صلاح الدين منسق وحدة الشؤون الافريقية والدولية بالهيأة العليا.

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