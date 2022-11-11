بحضور اخنوش .. بنعبدالله : المال موجود لاتخاذ التدابير اللازمة في هذه الظرفية

هبة بريس _ الرباط

في مؤتمره 11، وخلال افتتاح اشغاله قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة ان الحكومة ضعيفة ومغيبة لكل الاجراءات التي يمكنها ” تخفيف وطأة الغلاء الذي يكتوي بنيرانه المستضعفون والفئاتُ الوسطى، والذي لا يمكن تركه حتى يأتيَ على الأخضر واليابس”

ودعا بنعبدالله الحكومة الى حماية ” الأمنَ الغذائي والطاقي والصحي ” مضيفا انه لا يُمْــــكِـــنُ للحكومة تأجيل معالجة كل القضايا في انتظار انتهاء الأزمة الحالية التي قد لا تنتهي، أو قد تتلوها أزماتٌ أخرى أكثر قسوة، يضيف المتحدث.

وتوقف الأمين العام لحزب الكتاب على مرور سنة من عمر الحكومة دون أن تتخذ تدابير جريئة ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، أو الرُّقِـــــيِّ بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات.

ورفض بنعبدالله تحجج الحكومة بضعف الميزانية، مؤكدا أن المال موجود لاتخاذ التدابير اللازمة في هذه الظرفية، وليس على الحكومة سوى أن تتملك الجرأة السياسية للتوجه رأساً إلى حيثُ يوجد المال.

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