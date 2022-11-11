بحضور اخنوش .. بنعبدالله : المال موجود لاتخاذ التدابير اللازمة في هذه الظرفية

2022-11-11 / 20:24
0
هبة بريس _ الرباط

في مؤتمره 11، وخلال افتتاح اشغاله قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة ان الحكومة ضعيفة ومغيبة لكل الاجراءات التي يمكنها ” تخفيف وطأة الغلاء الذي يكتوي بنيرانه المستضعفون والفئاتُ الوسطى، والذي لا يمكن تركه حتى يأتيَ على الأخضر واليابس”

ودعا بنعبدالله الحكومة الى حماية ” الأمنَ الغذائي والطاقي والصحي ” مضيفا انه لا يُمْــــكِـــنُ للحكومة تأجيل معالجة كل القضايا في انتظار انتهاء الأزمة الحالية التي قد لا تنتهي، أو قد تتلوها أزماتٌ أخرى أكثر قسوة، يضيف المتحدث.

وتوقف الأمين العام لحزب الكتاب على مرور سنة من عمر الحكومة دون أن تتخذ تدابير جريئة ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، أو الرُّقِـــــيِّ بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات.

ورفض بنعبدالله تحجج الحكومة بضعف الميزانية، مؤكدا أن المال موجود لاتخاذ التدابير اللازمة في هذه الظرفية، وليس على الحكومة سوى أن تتملك الجرأة السياسية للتوجه رأساً إلى حيثُ يوجد المال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التليدي ..وهبي نسي أنه يتحدث ضمن سقف دولة محكومة بالشأن الديني

التليدي ..وهبي نسي أنه يتحدث ضمن سقف دولة محكومة…

2022-11-11 / 18:37
Photo of بتعليمات ملكية.. بوريطة يمثل المغرب في منتدى باريس حول السلام

بتعليمات ملكية.. بوريطة يمثل المغرب في منتدى باريس حول…

2022-11-11 / 17:52
Photo of بشراكة مع القوات البريطانية.. القوات المسلحة الملكية تقود تمرين”جبل الصحراء 2022″

بشراكة مع القوات البريطانية.. القوات المسلحة الملكية تقود تمرين”جبل…

2022-11-11 / 16:50
Photo of قانون مالية 2023.. أبرز تعديلات الجزء الأول

قانون مالية 2023.. أبرز تعديلات الجزء الأول

2022-11-11 / 14:25
Photo of بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مالية 2023

بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مالية 2023

2022-11-11 / 13:27
Photo of الملك مبرقا رئيس بولونيا: “حريصون على مواصلة العمل سويا معكم”

الملك مبرقا رئيس بولونيا: “حريصون على مواصلة العمل سويا…

2022-11-11 / 12:06
Photo of توقيع اتفاق لإحداث تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب

توقيع اتفاق لإحداث تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة…

2022-11-11 / 10:47
Photo of مؤتمر الPPS يرفع شعار “البديل الديموقراطي” وسط مخاوف من تقويض الشعار

مؤتمر الPPS يرفع شعار “البديل الديموقراطي” وسط مخاوف من…

2022-11-11 / 10:29
Photo of أصحاب البذلة السوداء يتوقفون عن العمل ابتداء من الاثنين

أصحاب البذلة السوداء يتوقفون عن العمل ابتداء من الاثنين

2022-11-10 / 22:19
Photo of فرق المعارضة : مشروع قانون المالية 2023 لا يفي بالتزامات البرنامج الحكومي

فرق المعارضة : مشروع قانون المالية 2023 لا يفي…

2022-11-10 / 20:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق