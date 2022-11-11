صدمة مونديال قطر.. حكيمي يوجه رسالة لراموس

2022-11-11 / 17:08
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هبة بريس - وكالات

حرص المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على توجيه رسالة دعم لزميله الإسباني، سيرجيو راموس، بعد صدمة استبعاده من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وخلت قائمة منتخب إسبانيا التي اختارها المدير الفني لويس إنريكي لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، من اسم سيرخيو راموس القائد السابق لـ”فوريا لا روخا”.

وقال أشرف حكيمي في “تغريدة” نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”: “سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم”.

ويرتبط حكيمي مدافع منتخب المغرب “أسود الأطلس” بعلاقة قوية مع راموس (36 عاما) منذ فترة لعبهما معا في فريق ريال مدريد، وتحديدا في موسم (2016-2017).

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