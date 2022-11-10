الحكومة تصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج- قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تعيين السيد مولاي إسماعيل المغاري المبرض، كاتبا عاما.

وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك- قطاع النقل، تم تعيين السيد خاليد الشرقاوي، كاتبا عاما.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية، تم تعيين السيد فؤاد شفيقي، مفتشا عاما مكلفا بالشؤون التربوية.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين السيد محجوب لحراش، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، والسيد عزيز بلوطي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد مصطفى الدياني، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بطنجة، والسيد كمال الركلاوي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0