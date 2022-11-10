بايتاس: “الإعلان عن دعم السكن الاجتماعي مرتبط بالمصادقة على قانون المالية”

2022-11-10 / 14:44
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الإعلان عن قيمة وتفاصيل دعم السكن الاجتماعي مرتبط بالمصادقة على قانون المالية.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الأمر مرتبط بمراسيم لها علاقة بمشروع قانون المالية، مسترسلا بالقول “ميمكنش نخرجو الفرع والأصل لم يتم المصادقة عليه بعد”

وشدد بايتاس، على أن المراسيم والقرارات جاهرة، والحكومة تنتظر فقط المصادقة على قانون المالية للإعلان عنها.

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‫10 تعليقات

  4. يريدون فقط التملص من صندوق المقاصة والدعم الفقراء فهم يمثلون 80% من الساكنة.
    فالغني لا يحس بالفقير..

  7. النزول للشارع سيكون هو الحل الوحيد مع هذه الحكومة الراسمالية التي لا تهتم بالقدرة الشرائية للمواطن ..

  8. ما حدث في بطائق الراميد و الدعم في زمن كورونا و الذي استفاذ منه أغنياء و أصحاب النفوذ سيتكرر مع هذا الدعم الجديد ..

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