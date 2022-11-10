بايتاس: “الإعلان عن دعم السكن الاجتماعي مرتبط بالمصادقة على قانون المالية”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الإعلان عن قيمة وتفاصيل دعم السكن الاجتماعي مرتبط بالمصادقة على قانون المالية.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الأمر مرتبط بمراسيم لها علاقة بمشروع قانون المالية، مسترسلا بالقول “ميمكنش نخرجو الفرع والأصل لم يتم المصادقة عليه بعد”

وشدد بايتاس، على أن المراسيم والقرارات جاهرة، والحكومة تنتظر فقط المصادقة على قانون المالية للإعلان عنها.

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