إيلون ماسك

إيلون ماسك: “لست غبيا وسأحقق قفزات في تويتر”

2022-11-10 / 09:29
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هبة بريس - وكالات

اعترف إيلون ماسك بارتكاب أخطاء منذ شرائه موقع “تويتر” بمبلغ 44 مليار دولار، وأصر على أنه ليس غبيا، ويحاول ألا يكون غبيا، لكنه قال إنه في بعض الأحيان يفعل أشياء غبية.

تحدث ماسك في حدث Spaces على “تويتر” حيث أوضح رؤيته للشركة وحاول معالجة مخاوف المعلنين، الذين قام العديد منهم بتعليق العمل مع شركة “تويتر” بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن استحواذه عليها، مبينا أن “القصد من ذلك هو عدم القيام بأشياء غبية، فنحن لسنا أغبياء من الناحية التشغيلية، ونحن لا نطمح لكي نكون أغبياء، ولكننا ما زلنا نفعل أشياء غبية”.

وقال: “إذا لم نحاول القيام بحركات جريئة، فكيف سنقوم بإجراء تحسينات كبيرة؟ يجب أن نقوم بمغامرات هنا، وسنقوم بقفزات كبيرة وتحسينات جذرية، لكنها تأتي مع بعض المخاطر. المفتاح هو أن تكون رشيقا للغاية، وعندما نقوم بحركة غبية نصححها بسرعة، وهذا هو المهم”.

وحاول ماسك طمأنة المعلنين والعلامات التجارية بأن مجلسه الاستشاري الجديد لتعديل المحتوى على “تويتر” “سيمثل مجموعة متنوعة من وجهات النظر في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي”، مضيفا: “على المدى القصير، لم أحصل على مفاتيح المبنى إلا قبل حوالي الأسبوع، أنا أتحرك بسرعة كبيرة هنا، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت”.

ورأى أن “معدل تطور “تويتر” سيكون بمثابة تغيير هائل لما كان عليه في الماضي، إذا لم يحصل هناك شيء آخر، أنا خبير تقني ويمكنني نقل التكنولوجيا بسرعة وهذا ما سيحدث في الموقع.. نريد أن نجعله مفيدا قدر الإمكان، وكلما كان أكثر فائدة وترفيها، زاد عدد الأشخاص الذين سيستخدمونه”.

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‫7 تعليقات

  4. ماسك ادخل المغسلة الى مقر تويتر دليل على تسريح جميع الموظفين القدامى وتشغيل جدد ..

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