مركز النقديات: إحداث 145 شباكا أوتوماتيكيا جديدا

2022-11-09 / 21:27
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هبة بريس _ الرباط

أفاد مركز النقديات بأن شبكة الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالمغرب عرفت إحداث 145 شباكا جديدا خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية (دون أخذ الاستبدالات بعين الاعتبار)، أي بنسبة توسع بنحو 1,8 في المائة مقارنة بـ31 دجنبر 2021.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير، أن هذا التوسيع مكن الشبكة من بلوغ 8085 شباكا، مبرزا أن المدن الأفضل تجهيزا بهذه الشبابيك هي الدار البيضاء (1573 شباكا أوتوماتيكيا)، تليها مراكش (702)، والرباط (663)، وطنجة (495)، وأكادير (443)، وفاس (416).

وحققت شبكة الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية، عند متم شتنبر الماضي، 271,7 مليون عملية سحب عبر البطاقات البنكية المغربية والأجنبية، أي بزيادة بنسبة 11,6 في المائة وبقيمة إجمالية قدرها 268,5 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 11,1 في المائة، أي بمعدل نشاط شهري قدره 4526 عملية سحب بمبلغ إجمالي قدره 4,4 مليون درهم لكل شباك.

وبلغ معدل عدد البطاقات الصادرة في المغرب عن كل شباك، والمحدد ضمن التقرير بعدد البطاقات المغربية الجارية على عدد الشبابيك، 2346 بطاقة عند متم شتنبر

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‫8 تعليقات

  1. هذه المبادرة محمودة لانها تخفف الضغط على المستخدمين بالوكالات البنكية وتسهل ايضا الخدمة على الزبناء وربح الوقت

  2. لا تقتصروا على المدن الكبرى وعمموا الخدمة على جميع الوكالات بالمدن الصغرى .. وشكرا

  5. واش كاين شي إقتطاعات من الرصيد في حالة فتح الحساب وتانيا واش فتح الحساب مجاني

  6. بالنسبة للشبابيك الاوتوماتيكية في وجدة كارثة عظمى..اما ان رصيد الشباك غير كاف او الجهاز غير صالح مؤقتا…مشكلة دائمة ورتيبة

  7. البنك الشعبي من أحسن البنوك بالمغرب نلتمس فتح وكالة جديدة بالسمارو كي تسهل علينا الخدمات

  8. بعض الوكالات يتعطل فيها الشباك في الايام التي نحتاجه….يبدو وكانه مقصود….لاداعي لتسميتها المرجو اصلاح هذا الامر وشكرا

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