بعدما توعدت بجره للقضاء.. شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجمها

هبة بريس - وكالات

بعدما توعدت بجره إلى القضاء، هاجم شقيق شيرين، محمد عبد الوهاب، الفنانة المصرية بسبب تحركاتها الأخيرة.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتب قائلا “حسبي الله ونعم الوكيل.. تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصاين ولادك.. وشغالة بنت صغيرة ملهاش ذنب”.

وانتقل بعدها ليعلق على إنهاء علاقتها مع ميمي فؤاد، مدير أعمالها السابق، وكيف تحول في غضون أيام إلى “المدعو ميمي”، بحسب ما ورد في بيان شيرين.

حيث علق شقيقها قائلا “اللي كنتي من شهر منزله صورة ليه كاتبة عليها أجدع راجل في مصر”، مبديا اندهاشه مما فعلته معه، وإنهاء علاقة العمل بينهما.

وفي نهاية تعليقه ألمح محمد عبد الوهاب إلى تواجد حسام حبيب زوجها السابق بصحبتها، وهو الأمر الذي نفته شيرين فور خروج صورة تجمعهما معا.

وكتب محمد عبد الوهاب قائلا “يا ترى بقى بعد كل ده.. لوسي ابن طنط فكيهة.. اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي.. في فيلا قرايبه في “لاند مارك” مبسوط ؟”.

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