ظهر بوجه متورم.. أحمد سلامة يكشف وضعه الصحي

2022-11-09 / 12:31
القسم الفني

كشف الفنان المصري أحمد سلامة، عن تفاصيل حالته الصحية، بعد نشره لصورة ظهر بها بوجه متورم.

وقال أحمد سلامة، في تصريحه الأخير :”أنا كان عندي خُراج ما بين الشفة واللثة وفتحته وعملت عملية النهارده، والحمد لله بقيت كويس”.

ونشر الفنان أحمد سلامة في وقت سابق صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع فايس بوك، ظهر خلالها بوجه متورم، وعلق قائلًا: “قدر الله و ماشاء فعل”.

وعلى جانب آخر، كان آخر أعمال الفنان أحمد سلامة مسلسل مزاد الشر، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الفارط، وحقق نجاح وقت عرضه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضمنها المغرب.. لطيفة التونسية تكشف عن المنتخبات التي ستشجعها في المونديال

ضمنها المغرب.. لطيفة التونسية تكشف عن المنتخبات التي ستشجعها…

2022-11-09 / 09:32
Photo of بيكيه يتنازل عن شروطه وينهي خلافه مع شاكيرا

بيكيه يتنازل عن شروطه وينهي خلافه مع شاكيرا

2022-11-08 / 15:59
Photo of شيرين تكشف تعرضها ل”لمؤامرة كبيرة” وتجر شقيقها للقضاء

شيرين تكشف تعرضها ل”لمؤامرة كبيرة” وتجر شقيقها للقضاء

2022-11-08 / 14:58
Photo of هاشم البسطاوي ينفي إساءته للمجرد و يصرح:”البشير عبدو بحال الوالد”

هاشم البسطاوي ينفي إساءته للمجرد و يصرح:”البشير عبدو بحال…

2022-11-08 / 14:07
Photo of في جو عائلي.. مريم باكوش تنتهي من تصوير “طريق الورد”

في جو عائلي.. مريم باكوش تنتهي من تصوير “طريق…

2022-11-08 / 12:57
Photo of في أزمتها..مدير أعمال شيرين يعلن عن إنهاء العمل معها

في أزمتها..مدير أعمال شيرين يعلن عن إنهاء العمل معها

2022-11-08 / 11:53
Photo of من جديد.. تكهنات حول عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة

من جديد.. تكهنات حول عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة

2022-11-08 / 11:33
Photo of مبادرة خيرية بالإمارات تجمع سعد لمجرد و ميسي و بنعطية

مبادرة خيرية بالإمارات تجمع سعد لمجرد و ميسي و…

2022-11-08 / 09:32
Photo of لينا أكدور أصغر ممثلة مغربية تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

لينا أكدور أصغر ممثلة مغربية تحصل على الإقامة الذهبية…

2022-11-07 / 17:24
Photo of فرح الفاسي تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

فرح الفاسي تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

2022-11-07 / 15:54
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق