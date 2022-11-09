ظهر بوجه متورم.. أحمد سلامة يكشف وضعه الصحي

القسم الفني

كشف الفنان المصري أحمد سلامة، عن تفاصيل حالته الصحية، بعد نشره لصورة ظهر بها بوجه متورم.

وقال أحمد سلامة، في تصريحه الأخير :”أنا كان عندي خُراج ما بين الشفة واللثة وفتحته وعملت عملية النهارده، والحمد لله بقيت كويس”.

ونشر الفنان أحمد سلامة في وقت سابق صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع فايس بوك، ظهر خلالها بوجه متورم، وعلق قائلًا: “قدر الله و ماشاء فعل”.

وعلى جانب آخر، كان آخر أعمال الفنان أحمد سلامة مسلسل مزاد الشر، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الفارط، وحقق نجاح وقت عرضه.

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