هذه حقيقة اعتناق النجم الإيفواري السابق دروغبا الإسلام

هبة بريس _ رياضة

علق النجم السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب الكوت ديفوار، ديدييه دروغبا، على أنباء اعتناقه الدين الإسلامي.

ونشر الداعية الإسلامي، الدكتور محمد صلاح، اليوم الإثنين، صورة للنجم الإيفواري، قال فيها إن اللاعب أعلن إسلامه، وعلق عليها: “اللاعب المشهور السابق الإيفواري ديدييه دروغبا اعتنق الإسلام”.

وتداول إيفواريون ومسلمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ اعتناق دروغبا للإسلام، وصورا تظهر مهاجم منتخب “الفيلة” ونادي تشيلسي سابقا، رافعا يديه للسّماء.

لكن اللاعب علق على صفحته نافيا الأنباء، قائلا إنه ما فعله كان فقط من باب احترام إخوته المسلمين الذين زارهم، ولم يغير دينه.

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