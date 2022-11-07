توقعات “النقد الدولي” للتضخم بالدول العربية (إنفوغراف)

هبة بريس _ الرباط

نشر صندوق النقد الدولي تقريرا حول “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، والذي أظهر ارتفاعاً كبيراً في التضخم العالمي، وخاصة في الدول العربية، متأثرة بنتائج الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أن العام القادم 2023 سيتأثر بالأحداث العالمية المشتعلة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي لتصل نسبته إلى 3.6%.

وفيما يلي إنفوغراف بمعدلات التضخم المتوقعة في الدول العربية لعام 2023

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