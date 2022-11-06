فوز مؤجل ..اتحاد طنجة يكتفي بالتعادل أمام أولمبيك خريبكة
هبة بريس - الرياضة
حقق أولمبيك خريبكة تعادلا قاتلا أمام ضيفه إتحاد طنجة بهدف لمثله، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية.
وسجل حسن زريبي الهدف الأول لإتحاد طنجة في المباراة عند الدقيقة 42، قبل أن يخطف الأولمبيك هدف التعادل في الدقيقة 93 عبر اللاعب ياسين مرسل.
ورفع أولمبيك خريبكة بهذا التعادل رصيده إلى 3 نقاط، بينما رفع الإتحاد رصيده إلى نقطتين.
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5 تعليقات
مبروك مسعود لعروسة الشمال هذا الإنجاز العظيم
الحكم خرج على إتحاد طنجة هداف صحيح مليار ف المئة مرفوض لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
طنجة ضيعو اول فوز لهم بالبطولة
اتحاد طنجة نسخة 2005 تعود من جديد
رجاوي ولكن بقااات فيا طنجة