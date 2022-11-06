فوز مؤجل ..اتحاد طنجة يكتفي بالتعادل أمام أولمبيك خريبكة

هبة بريس - الرياضة

حقق أولمبيك خريبكة تعادلا قاتلا أمام ضيفه إتحاد طنجة بهدف لمثله، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية.

وسجل حسن زريبي الهدف الأول لإتحاد طنجة في المباراة عند الدقيقة 42، قبل أن يخطف الأولمبيك هدف التعادل في الدقيقة 93 عبر اللاعب ياسين مرسل.

ورفع أولمبيك خريبكة بهذا التعادل رصيده إلى 3 نقاط، بينما رفع الإتحاد رصيده إلى نقطتين.

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