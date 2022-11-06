صرف الدرهم يتغير مقابل الأورو والدولار

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,59 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة بين 27 أكتوبر المنصرم و02 نونبر الجاري.

وأشار البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 339,7 مليارات درهم، أي بارتفاع نسبته 0,6 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع نسبته 5,2 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي تدخلات بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، بلغ 100,9 مليارات درهم؛ منها 42,9 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و31 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليارات درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأوردت النشرة الأسبوعية الأخيرة لبنك المغرب أن متوسط حجم التداول اليومي على مستوى السوق البين -بنكية بلغ 3,9 مليارات درهم؛ بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2 في المائة في المتوسط.

وأشارت الوثيقة إلى أن البنك المركزي قد ضخ، خلال طلب العروض ليوم 02 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 03 نونبر)، ما مجموعه 50 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0