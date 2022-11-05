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الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي يطالبان باطلاق سراح “معتقلي أحداث الحسيمة “

2022-11-05 / 20:40
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هبة بريس - الرباط

طالب حزبا “الاشتراكي الموحد” و”النهج الديمقراطي العمالي” باطلاق سراح معتقلي “أحداث الحسيمة “، وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين .

واستنكر الحزبان عبر بلاغ مشترك ، أعقب لقاء تشاوريا يومه الخميس 03 نونبر 2022، من أجل تقاسم وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وبحث أفق العمل المشترك ، ( استنكرا ) ماوصفوه بالهجوم الليبرالي الذي تسبب في معاناة المواطنين .

وأكدا على “أن اليسار يجسد أمل المغاربة وهو القادر على قيادة نضال الجماهير الشعبية نحو التغيير المنشود…”

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‫4 تعليقات

  1. الله يطلق سراحهم أنا كنت من أطالب لهم بأقصى العقوبة لكن الله مسامح كريم الله يطلق سراحهم إلى أهلهم والله يجعل كل شئ مغفرة

  2. نتمناو يحصل هادشي لان دوك ا لناس ليسو بخونة بل هم أناس يطالبون بأبسط الحقوق والواجبات لهدا يجب إ لتفاتة لهاد المعتقلين وجلبهم حرياتهم ورد اعتبارهم

  3. الدولة يجيب أن تكون رحيمة مع المعتقلين الذين أخذوا دروس وعبر خلال الفترة التي قضوها وراء القضبان وهم دائما في خدمة وطنهم والدفاع عن كل شبر من صحراءهم العزيزة تحت شعارهم الخالد الله الوطن الملك.

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