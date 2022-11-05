نفت الأمر بالنسبة للبوليساريو ..إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لأول مرة

2022-11-05 / 18:22
3
هبة بريس - وكالات

لأول مرة، اعترفت إيران بتزويد روسيا بـ”عدد محدود” من الطائرات المسيرة، لكنها واصلت نفي صحة مزاعم تفيد باستخدام هذه الطائرات في حرب أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قوله إنه على الرغم من أن طهران زودت موسكو بالأسلحة قبل أشهر قليلة من الصراع، فلا يوجد دليل على استخدامها (في الحرب).

ويتعارض هذا التصريح مع التأكيدات الأمريكية المتكررة، بأنه تم العثور على حطام طائرات إيرانية مسيرة من طراز “شاهد -136” في أوكرانيا، إلى جانب أدلة على أن عسكريين إيرانيين يساعدون روسيا في استخدامها.

وأكدت تقارير استخباراتية مغربية تسليم إيران جبهة “البوليساريو” طائرات مسيّرة حيث كان عضو الأمانة العامة للجبهة الانفصالية، عمر منصور، قد قال خلال زيارته الشهر الماضي لموريتانيا، إن “البوليساريو” تعتزم استعمال طائرات مسيّرة مسلحة ضد الجيش المغربي المرابط على طول الجدار الأمني ، الأمر الذي يهدد الاستقرار بالمنطقة بمباركة من الجزائر .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية تمنع استيراد “شجرة الكريسماس”

السعودية تمنع استيراد “شجرة الكريسماس”

2022-11-05 / 17:51
Photo of مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها

مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها

2022-11-05 / 11:42
Photo of البرلمان الفرنسي يرفض التصويت على حجب الثقة عن الحكومة

البرلمان الفرنسي يرفض التصويت على حجب الثقة عن الحكومة

2022-11-05 / 11:08
Photo of نتنياهو: لن يتم إلحاق الأذى بمجتمع المثليين في إسرائيل

نتنياهو: لن يتم إلحاق الأذى بمجتمع المثليين في إسرائيل

2022-11-05 / 10:00
Photo of الصين وألمانيا “تحذران” روسيا من استخدام الأسلحة النووية

الصين وألمانيا “تحذران” روسيا من استخدام الأسلحة النووية

2022-11-04 / 20:38
Photo of بسبب طرد القاصرين غير المصحوبين..اسبانيا تعفي مندوبة مدريد بسبتة المحتلة

بسبب طرد القاصرين غير المصحوبين..اسبانيا تعفي مندوبة مدريد بسبتة…

2022-11-04 / 18:31
Photo of عمران خان يتهم رئيس الوزراء الباكستاني بالتورط في محاولة اغتياله

عمران خان يتهم رئيس الوزراء الباكستاني بالتورط في محاولة…

2022-11-04 / 17:46
Photo of الداخلية الإسبانية توافق على الكشف عن تسجيلات “أحداث مليلية”

الداخلية الإسبانية توافق على الكشف عن تسجيلات “أحداث مليلية”

2022-11-04 / 17:07
Photo of بوتين يعلن تعبئة 318 ألف شخص للقتال

بوتين يعلن تعبئة 318 ألف شخص للقتال

2022-11-04 / 14:47
Photo of إسبانيا.. إغلاق للمطارات وسط مخاوف من سقوط حطام صاروخ صيني

إسبانيا.. إغلاق للمطارات وسط مخاوف من سقوط حطام صاروخ…

2022-11-04 / 12:09

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق