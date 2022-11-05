بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني بين المغرب وموريتانيا

هبة بريس

شكل تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني بين موريتانيا والمغرب محور اجتماع، يوم الجمعة، بين وزير التشغيل والتكوين المهني الموريتاني، نيانغ مامودو، وسفير المملكة بنواكشوط حميد شبار.

وشكل الاجتماع، كذلك، مناسبة لاستعراض إطار التعاون بين موريتانيا والمملكة في مجال التكوين المهني، ومناقشة سبل جديدة للتعاون من أجل تحسين نظام التكوين المهني ودمج الشباب الموريتاني في سوق الشغل.

يذكر أنه تم في مارس الماضي توقيع اتفاقية بين موريتانيا والمغرب تروم وضع إطار للتعاون في مجال التكوين المهني من خلال دعم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وعصرنة وضعية التكوين المهني في موريتانيا.

وفي إطار هذا التعاون، تم هذا العام تقديم 30 مقعدا للدراسة في مؤسسات التكوين في المغرب للحصول على شهادة تقني عالي، وتكوين الشباب الموريتانيين في التخصصات التي تتطلبها احتياجات الاقتصاد الموريتاني والتي لا تتوفر في العرض التكويني بموريتانيا.

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