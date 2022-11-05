“التعليم” تنظم اللقاء الوطني التنسيقي حول الجمعيات الرياضية 

هبة بريس

نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، يوم الخميس 3 نونبر 2022، بالرباط، اللقاء الوطني التنسيقي حول الجمعيات الرياضية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأفاد بلاغ للوزارة أن اللقاء، الذي افتتح أشغاله يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وشارك فيه مديرو وأساتذة وأطر هذه المراكز، أعضاء الفروع الجهوية والإقليمية، شكل مناسبة للتفكير، عبر ورشات عمل، في الإجراءات والترتيبات اللازمة لانطلاق أنشطة الجمعيات الرياضية بالمراكز الجهوية ومأسستها، من خلال وضع برامج عمل وأنشطة رياضية وتكوينية تهدف إلى تطوير الكفايات الرياضية للطلبة المتدربين بمختلف المسالك والتخصصات والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية والذهنية والاجتماعية.

وحرصت الوزارة على إحداث الجمعيات الرياضية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، من خلال إصدار المذكرة الوزارية رقم 12/0506 بتاريخ 31 ماي 2022 ووضع الرزنامة القانونية للتأسيس.

وتنتظم هذه الجمعيات في إطار العصبة الوطنية للجمعيات الرياضية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي تنضوي بدورها تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.

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