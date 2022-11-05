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بنيامين نتنياهو

نتنياهو: لن يتم إلحاق الأذى بمجتمع المثليين في إسرائيل

2022-11-05 / 10:00
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هبة بريس - وكالات

أكد بنيامين نتنياهو، زعيم تحالف الأغلبية (اليمين) بالكنيست الإسرائيلي، أنه لن يتم إلحاق أي ضرر بمسيرات فخر المثليين في المدن الإسرائيلية، أو بالوضع الراهن المتعلق بمجتمع المثليين.

وجاء ذلك في محادثات مغلقة، عقب ما قاله حزب إيتامار بن غفير اليميني المتطرف، الذي حقق انفراجة في انتخابات الكنيست، حول أنه يريد حظر إقامة مسيرة فخر المثليين في القدس، وفق ما نقلت قناة “I24” العبرية.

وكان آفي ماعوز، النائب عن حزب إيتامار بن غفير، قد أوضح في وقت سابق أنه سيسعى إلى إلغاء الحظر الذي فرضته وزارة الصحة على علاجات تحويل المثليين (ردهم عن المثلية)، مما يسمح بتقديم “الاستشارة النفسية لأولئك الذين لا يريدون أن يكونوا مثليين”.

وفي حديث إذاعي سابق، أشار ماعوز، رئيس حزب “نوعام” المناهض للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، إلى أن حزبه “سيدرس الاحتمالات القانونية لإلغاء مسيرة فخر المثليين في القدس”، معتبرا أن هذا الاحتفال السنوي هو “استفزاز هجومي”.

وأردف: “لا أنوي التدخل فيما يفعله الجميع على انفراد، لكن من غير القانوني، على سبيل المثال، السير عاريا في الشارع”، حيث تلقى الدعم من قبل زميلته عضو الكنيست أوريت ستروك.

وقالت ستروك مؤكدة أقوال زميلها للقناة الإسرائيلية (12): “سواء فخرأ أو غير ذلك، لا يجوز الانطلاق في المسيرات عراة أو نصف عراة”.

وكان قد ظهر حزب ناعوم على الساحة السياسية في عام 2019 بسلسلة من اللافتات على الطرق السريعة ومقاطع الفيديو الاستفزازية التي تحمل شعار: “إسرائيل تختار أن تكون طبيعية”.

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