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طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2022-11-05 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عموما، بطقس حار شيئا ما بداخل منطقة سوس و بجنوب المملكة.

كما يتوقع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل وفوق السهول وكذا بالمنطقة الشرقية و بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 4 و 9 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 9 و14 درجة بكل من السفو ح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية والريف و هضاب الفوسفاط و والماس، فيما ستكون ما بين 18 و22 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، و ما بين 13 و18 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا طفيفا أو ستبقى تقريبا في استقرار.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسيطة، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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