الإسمنت: انخفاض المبيعات بنسبة 9,22 %

هبة بريس

بلغت مبيعات الإسمنت أزيد من 10,43 مليون طن عند متم أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 9,22 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفقا للجمعية المهنية لشركات الإسمنت.

وأفادت الجمعية بأن الشحنات الموجهة لقطاعي « التوزيع » و « الخرسانة الجاهزة »، بلغت، على التوالي، 6,47 مليون طن (ناقص 14,01 في المائة) و2,05 مليون طن (زائد 3,29 في المائة).

من جهتها، بلغت مبيعات فئات « المنتجات الجاهزة »، و »البناء » و »البنية التحتية »، على التوالي 960.223 طن (ناقص 5,43 بالمائة)، و448.689 طن (ناقص 9 بالمائة)، و488.438 طن (زائد 6,53 بالمائة).

وخلال شهر أكتوبر 2022 وحده، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 16,40 في المائة إلى 1.048.975 طن.

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