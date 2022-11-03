FILE - This Feb. 19, 2014, file photo, shows WhatsApp app icon on a smartphone in New York. WhatsApp parent Meta is moving forward with its push to attract businesses to its popular chat app. Its part of an effort to find new ways to make money beyond targeted advertisements on its other platforms, Facebook and Instagram. (AP Photo/Patrick Sison, File)

واتساب يضيف ميزة المجتمعات

2022-11-03 / 19:21
0
هبة بريس _ وكالات

طرح تطبيق واتساب للتراسل الفوري، ميزة جديدة تسمح بتنظيم مجتمعات دردشة أكبر وأكثر تنوعا، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل مكالمات الفيديو الجماعية الأكبر، واستطلاعات الرأي داخل الدردشة نفسها وتحميل ملفات بحجم أكبر من المتاح حاليا.

ونشر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” المالكة للتطبيق، مارك زوكربيرغ، على حسابه في فيسبوك، مقطع فيديو شرح فيه الميزات الجديدة.

وستجمع ميزة المجتمعات (Communities ) بين مجموعات الدردشة (Groups) المختلفة تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين إرسال تنبيهات إلى مجتمع للآلاف من الأشخاص وهي ميزة يمكن استخدامها في أماكن العمل أو المدارس.

وجاء في بيان الشركة “يمكن الآن لمجتمعات مثل الأحياء وأولياء الأمور في المدرسة وأماكن العمل ربط مجموعات متعددة معا تحت مظلة واحدة لتنظيم محادثات جماعية على واتساب”.

وللاستفادة من هذه الميزة، انقر فوق علامة تبويب المجتمعات الجديدة في الجزء العلوي من الدردشات على Android وفي الجزء السفلي على iOS. من هناك يمكنك بدء مجتمع جديد من البداية أو إضافة مجموعات موجودة

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توزيع معدات على التنظيمات المهنية الفلاحية النسوية بمكناس

توزيع معدات على التنظيمات المهنية الفلاحية النسوية بمكناس

2022-11-03 / 22:19
Photo of وزارة بنموسى تكشف عن شروط أصحاب “الباك الحر”

وزارة بنموسى تكشف عن شروط أصحاب “الباك الحر”

2022-11-03 / 22:06
Photo of أزولاي .. حقوق وإمكانات المرأة في صلب تحدياتنا

أزولاي .. حقوق وإمكانات المرأة في صلب تحدياتنا

2022-11-03 / 20:51
Photo of نقص الحليب .. الحكومة تؤكد : ندرس إمكانية التدخل

نقص الحليب .. الحكومة تؤكد : ندرس إمكانية التدخل

2022-11-03 / 20:08
Photo of البنك الدولي : الفيضانات تكبد المغرب خسائر بـ450 مليون دولار

البنك الدولي : الفيضانات تكبد المغرب خسائر بـ450 مليون…

2022-11-03 / 19:48
Photo of تهريب وترويج التبغ و”المعسل” يجر 5 أشخاص للاعتقال بأكادير

تهريب وترويج التبغ و”المعسل” يجر 5 أشخاص للاعتقال بأكادير

2022-11-03 / 17:40
Photo of الأول عربيا.. افتتاح كنيس يهودي في حرم جامعي في المغرب

الأول عربيا.. افتتاح كنيس يهودي في حرم جامعي في…

2022-11-03 / 17:12
Photo of النقل الحضري بفاس …كرونولوجيا الأزمة وتحدي لتحكيم وزارة الداخلية

النقل الحضري بفاس …كرونولوجيا الأزمة وتحدي لتحكيم وزارة الداخلية

2022-11-03 / 15:31
Photo of الحكومة تعلن عن دفعة سابعة من دعم مهنيي النقل

الحكومة تعلن عن دفعة سابعة من دعم مهنيي النقل

2022-11-03 / 15:14
Photo of بن سليمان.. عمود كهربائي يهدد أرواح الأبرياء لسنوات

بن سليمان.. عمود كهربائي يهدد أرواح الأبرياء لسنوات

2022-11-03 / 13:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق