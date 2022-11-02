ماسك يعاند المعترضين على تسعيرة تويتر: ستدفعون 8 دولارات

هبة بريس - وكالات

لم يتوقف الملياردير الأميركي إيلون ماسك عند الانتقادات الحادة التي طالت قراره فرض 8 دولارات على الحسابات الموثقة لدى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بل مضى قدماً لتحديهم.

فبعد ساعات من إعلان صاحب تيسلا، والرئيس التنفيذي الجديد للعصفور الأزرق عن فرض الرسوم، عاد وأكد في تغريدة جديدة وجهها للمنتقدين، أنه لا يمانعهم بالاستمرار باعتراضاتهم، لكن عليهم دفع 8 دولارات رغم ذلك.

وقد جاءت تغريدة ماسك رداً واضحاً على المتذمرين من الرسوم الجديدة، لتقول لهم إن ذلك لن يثني مالك التطبيق عن رأيه أبداً.

أتت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان ماسك، الثلاثاء، أن الشركة ستفرض رسوما قدرها 8 دولارات شهريا مقابل خدمة علامة التحقق الزرقاء، في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الاشتراكات وجعل شبكة التواصل الاجتماعي أقل اعتمادا على الإعلانات.

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