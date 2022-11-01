إيلون ماسك

إيلون ماسك يعلن توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ”تويتر”

2022-11-01 / 09:26
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هبة بريس - وكالات

قال الملياردير إيلون ماسك، يوم الاثنين، إنه سيكون الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة مقابل 44 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.

وقام ماسك في وقت سابق بتغيير وصفه في سيرته الذاتية على تويتر إلى “رئيس تويتر” في إشارة إلى هذه الخطوة.

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