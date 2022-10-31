يحدث في الجزائر.. رئيس مجلس الأمة “الكذاب” يثير السخرية بمواقع التواصل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل نظام الكابرانات بالجارة الشرقية إبداعاته في عالم “الكذب” و لو بتزوير التاريخ و التصريح بمعطيات لا توجد سوى في مخيلات بعض ممن سلطتهم الأقدار ليحكموا الجزائر و يتحكموا في ثروات شعبها، و هو ما جعل بعض مسؤولي الجارة محط سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر هؤلاء المبدعين في فن “الكذب” و أكيد لن يكون آخرهم، هو المدعو صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالجزائر، و الذي أطلق كذبة ليس على نفسه فقط و إنما على التاريخ ككل كما هي عادة حكام الجزائر.

قوجيل و تعليقا منه على العلاقات الجزائرية القطرية قال بالحرف: “نحن في الجزائر نسترشد بمرجعيتنا النوفمبرية في نسج علاقاتنا، ونمنح الأولوية في وجداننا وفي تقاربنا وسياساتنا لمن ساند ثورتنا ودعم شعبنا ووقف إلى جانبه في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي”.

و أضاف المسؤول الجزائري الذي يبدو أنه أصيب بالخرف قائلا: “وقطر في هذا تملك رصيدا كبيرا، إذ لم تدخر جهدا في تقديم يد العون للجزائر من أجل استرجاع حريتها، وساندت نضالنا التحرري منذ بدايته بكل الوسائل”.

و زاد رئيس مجلس الأمة بالجزائر قائلا :” وهناك مواقف كثيرة، قامت بها دولة قطر الشقيقة تعبيرا عن وقوفها إلى جانب الشعب الجزائري، واستمرت إلى ما بعد استقلال الجزائر وتشكلت عبرها عقود من التعاون والتضامن والشراكة”.

و تناسى المسؤول الجزائري و هو يطلق التصريحات العشوائية يمينا و شمالا أن استقلال قطر كان سنة 1971، بينما كان استقلال الجزائر سنة 1962، فهل كان قوجيل و هو يدلي بالتصريح السالف الذكر في كامل قواه العقلية أو في وعيه على الأقل؟

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