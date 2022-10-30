مكتب اتحاد طنجة يعلن اتخاذ اجراءات مناسبة ضد الحكمين جيد والزين

هبة بريس - مكتب طنجة

عبر المكتب المديري لنادي اتحاد طنجة، عن استيائه الشديد للقرارات التحكيمية الصادرة بحق الفريق خلال المقابلة التي جمعته بنادي المغرب الفاسي برسم الدورة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وقال مكتب فريق اتحاد طنجة أن القرارات التي صدرت عن الحكم رضوان جيد وعن غرفة VAR في شخص الحكم منصف الزين العلوي كانت ظالمة في حق الفريق.

واعرب مكتب فارس البوغاز عن استنكاره الشديد لتلك الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي أثرت على نتيجة المباراة وغيرها خارج قواعد المنافسة الرياضية الشريفة و مبدأ تكافؤ الفرص و أساء الى كرة القدم المغربية.

وأعلن المكتب المسير من خلال البلاغ، عن عزمه اتخاذ جميع الاجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات المختصة ضد الحكمين المذكورين، خاصة حكم غرفة الفار منصف الزين العلوي الذي تبين بالملموس أن جل قرارته في العديد من المباريات كانت متحاملة ضد الفريق وغير متسمة بالحياد والإنصاف.

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