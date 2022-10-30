مكتب اتحاد طنجة يعلن اتخاذ اجراءات مناسبة ضد الحكمين جيد والزين
عبر المكتب المديري لنادي اتحاد طنجة، عن استيائه الشديد للقرارات التحكيمية الصادرة بحق الفريق خلال المقابلة التي جمعته بنادي المغرب الفاسي برسم الدورة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وقال مكتب فريق اتحاد طنجة أن القرارات التي صدرت عن الحكم رضوان جيد وعن غرفة VAR في شخص الحكم منصف الزين العلوي كانت ظالمة في حق الفريق.
واعرب مكتب فارس البوغاز عن استنكاره الشديد لتلك الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي أثرت على نتيجة المباراة وغيرها خارج قواعد المنافسة الرياضية الشريفة و مبدأ تكافؤ الفرص و أساء الى كرة القدم المغربية.
وأعلن المكتب المسير من خلال البلاغ، عن عزمه اتخاذ جميع الاجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات المختصة ضد الحكمين المذكورين، خاصة حكم غرفة الفار منصف الزين العلوي الذي تبين بالملموس أن جل قرارته في العديد من المباريات كانت متحاملة ضد الفريق وغير متسمة بالحياد والإنصاف.
4 تعليقات
الحكم هو اللدي له الحق في المبارة فقط
القسم التاني في انتضارهم فريق هاو لا مستوى ولا مسؤولية احسن حاجة متابعه الدوري الإنجليزي او الإسباني انتهى
الفريق في حاجة لمراجعة اوراقه
تدبير كرة القدم في المغرب لا زال لم يرقى إلى النضج الكافي و نقط ضعفه كثيرة منها: عنف الملاعب، إعلام رياضي يولد و ينتج الشحناء و الشعور بالعدوانية بين أنصار مختلف الفرق و هذا أمر مشين و لا مبرر له على الإطلاق لأن سر الرياضة في جمال روحها الرياضية و ليس في جعلها أداة للصراعات بين أنصار الفرق ، بزنسة الرياضة و هذا يبعدها أكثر فأكثر من براءتها و إنسانيتها و يقوي أسباب الخلاف بين الفرق، ثم هناك بالطبع مشكل التحكيم الذي طالما اشتكت من تجاوزاته العديد من الفرق