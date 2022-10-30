A bulldozer passes by a hilltop manned by Moroccan soldiers on a road between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 23, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

“المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها “..تظاهرة تربوية بطنجة

2022-10-30 / 13:38
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هبة بريس _ الرباط

تحتضن مدينة طنجة ،في السادس من نونبر القادم ، تظاهرة تربوية وطنية كبرى تحت شعار “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ” .

وأفاد بلاغ للمنظمين من الفعاليات الثقافية والتربوية ، أن الملعب الكبير لطنجة سيحتضن ، يوم الأحد 6 نونبر 2022 على الساعة الرابعة بعد الزوال ،تظاهرة وطنية كبرى من تنشيط مقدم برنامج الأطفال على القناة الأولى “أطفال على بال” سعيد بيبو PIPO، بتعاون مع الشركة الوطنية لإعداد وتدبير الملاعب بالمغرب “سونارجيس” SONARGES .

وستعرف التظاهرة ،حسب المنظمين ،مشاركة عدد قياسي من الأطفال يصل إلى 35 ألف طفل رفقة آبائهم وأولياء أمورهم، وذلك احتفالا بذكرى المسيرة الخضراء .

ويهدف الحدث إلى ترسيخ مبادئ الوطنية وحب المملكة لدى الأطفال، مع تعريفهم بالقضية الوطنية الأولى للمغرب، وتقريبهم بشكل مبسط و هادف من المبادرة الملكية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة ، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، وكذا وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وحسب المصدر ، سيكون المجال مفتوحا للمشاركة في وجه الأطفال تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، حيث يعمل المنظمون على استفادة 35.000 طفل وطفلة من جميع فقرات هذا الحدث التربوي الوطني ، وسيكون العرض من تقديم جمعية المرح للثقافة والفن بدعم من مؤسسة “إيفينت لايف بور ليفينمانسييل ” Event live pour l’événementiel.

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