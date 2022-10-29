ماسك: سنعيد حسابات “تويتر” التي تم حجبها لأسباب غامضة

2022-10-29 / 09:35
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هبة بريس - وكالات

أعلن إيلون ماسك أن إدارة “تويتر” ستعيد الحسابات التي تم حجبها في وقت سابق لأسباب مشكوك فيها وغامضة.

وكتب ماسك على “تويتر”، أن “الجميع ممن حجبت حساباتهم لأسباب تافهة أو مشكوك فيها، سيتم الإفراج عنها من سجن تويتر”.

وجاء ذلك ردا على سؤال من مستخدمة طلبت إعادة حساب والدها.

وكان ماسك قد أنجز صفقة شراء “تويتر” يوم الخميس. معلنا أنه سيشكل مجلسا خاصا لدراسة مسألة مراقبة المحتوى على الموقع.

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‫9 تعليقات

  2. رجوع العالم إلى ماقبل الحضارة هو شيء مذكور في السنة النبوية في أحاديث آخر الزمان،وتكلم عنه فرانك إنشتاين حين قال (لااستبعد أن تكون حروب المستقبل بالعصي)..

  3. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ان في آخر الزمان ستعود البشرية إلى استعمال الخيل و السيوف والنبال في الحروب..

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