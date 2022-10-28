قوافل طبية لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات جهة بني ملال خنيفرة

2022-10-28 / 10:57
0
ع محياوي - هبة بريس

تجسيدا لسياسة تقريب الخدمات الطبية والجراحية من المواطنات والمواطنين، والتخفيف من الضغط الحاصل على مستوى مواعيد اجراء العمليات الجراحية بمختلف المستشفيات باقاليم الجهة، أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، مساء يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، بمقر الولاية، على التوقيع على تجديد الشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الممثلة في مديريتها الجهوية بني ملال خنيفرة، والجمعية الإيطالية SOSAN، وجمعية الرعاية الصحية والأعمال الاجتماعية إيطاليا-المغرب.

هذه الشراكة التي تم التوقيع عليها بحضور نائبة رئيس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، ومسؤولي وزارة الصحة بالجهة، وأعضاء الجمعية الإيطالية وجمعية الرعاية الصحية، تهدف الى القيام بقوافل طبية بعدة مستشفيات بالجهة وفق برنامج تم تحديده لهذا الغرض، من أجل القيام بعمليات جراحية في مجموعة من التخصصات لفائدة الفئات المستهدفة.

هذا، وتضم هذه القوافل التي تقرر اطلاقها فاتح شهر يناير من السنة المقبلة، طاقما طبيا مكون من أطباء جراحين إيطاليين ونظرائهم المحليين، متخصصين في عدة تخصصات (جراحة الأطفال، الجراحة العامة، جراحة النساء وجراحة الأنف-الأذن والحنجرة….).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تكليف وكالة تواصل فشلت في تظاهرات سابقة يفقد المعرض الدولي للتمور إشعاعه

تكليف وكالة تواصل فشلت في تظاهرات سابقة يفقد المعرض…

2022-10-28 / 13:04
Photo of فاس.. إيقاف شخص بتهمة تكوين عصابة إجرامية في سرقة الدراجات النارية

فاس.. إيقاف شخص بتهمة تكوين عصابة إجرامية في سرقة…

2022-10-28 / 12:29
Photo of الرصاص يلعلع بتمارة لتوقيف شخص هدد مواطنين بكلب

الرصاص يلعلع بتمارة لتوقيف شخص هدد مواطنين بكلب

2022-10-28 / 11:58
Photo of بني ملال-خنيفرة.. إطلاق برنامج تقوية آلية مواكبة حاملي المشاريع

بني ملال-خنيفرة.. إطلاق برنامج تقوية آلية مواكبة حاملي المشاريع

2022-10-28 / 11:38
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-10-28 / 09:08
Photo of جمعيات بخريبكة ..شكاياتنا وصلت الديوان الملكي و”الشنوري” مطالب بالقطع مع العشوائية

جمعيات بخريبكة ..شكاياتنا وصلت الديوان الملكي و”الشنوري” مطالب بالقطع…

2022-10-28 / 01:03
Photo of انتقاء 178 شابة للاشتغال بشركة متخصصة في “صناعة السيارات “

انتقاء 178 شابة للاشتغال بشركة متخصصة في “صناعة السيارات…

2022-10-27 / 23:34
Photo of شبهة النصب والاحتيال تواصل اسقاط رؤوس أعوان السلطة بسطات

شبهة النصب والاحتيال تواصل اسقاط رؤوس أعوان السلطة بسطات

2022-10-27 / 21:25
Photo of دراسة : “حمض أميني” يساعد المصابين على التعافي من كورونا

دراسة : “حمض أميني” يساعد المصابين على التعافي من…

2022-10-27 / 21:16
Photo of بايتاس: الحكومة تدرس وقف حالة الطوارئ الصحية

بايتاس: الحكومة تدرس وقف حالة الطوارئ الصحية

2022-10-27 / 19:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق