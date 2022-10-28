قوافل طبية لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات جهة بني ملال خنيفرة

ع محياوي - هبة بريس

تجسيدا لسياسة تقريب الخدمات الطبية والجراحية من المواطنات والمواطنين، والتخفيف من الضغط الحاصل على مستوى مواعيد اجراء العمليات الجراحية بمختلف المستشفيات باقاليم الجهة، أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، مساء يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، بمقر الولاية، على التوقيع على تجديد الشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الممثلة في مديريتها الجهوية بني ملال خنيفرة، والجمعية الإيطالية SOSAN، وجمعية الرعاية الصحية والأعمال الاجتماعية إيطاليا-المغرب.

هذه الشراكة التي تم التوقيع عليها بحضور نائبة رئيس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، ومسؤولي وزارة الصحة بالجهة، وأعضاء الجمعية الإيطالية وجمعية الرعاية الصحية، تهدف الى القيام بقوافل طبية بعدة مستشفيات بالجهة وفق برنامج تم تحديده لهذا الغرض، من أجل القيام بعمليات جراحية في مجموعة من التخصصات لفائدة الفئات المستهدفة.

هذا، وتضم هذه القوافل التي تقرر اطلاقها فاتح شهر يناير من السنة المقبلة، طاقما طبيا مكون من أطباء جراحين إيطاليين ونظرائهم المحليين، متخصصين في عدة تخصصات (جراحة الأطفال، الجراحة العامة، جراحة النساء وجراحة الأنف-الأذن والحنجرة….).

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