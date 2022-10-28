مقابل 44 مليار دولار.. تويتر في قبضة إيلون ماسك

2022-10-28 / 09:23
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام، بأن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قد أتم أخيراً صفقة الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.

وأضافت المعلومات أن أغنى رجل في العالم استحوذ على العصفور الأزرق، مستغنياً عن كبار المسؤولين، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الجمعة.

كما ذكرت أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغراوال كان من بين الذين تم فصلهم، إلى جانب المدير المالي، وكبير المسؤولين التنفيذيين للشؤون القانونية والسياسات في تويتر والمستشار العام للشركة.

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