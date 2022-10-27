قتي_ل وجرحى بهجوم في ميلانو.. بينهم لاعب إسباني

هبة بريس _ وكالات

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون، بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، في هجوم بسكين، الخميس، في مركز تجاري قرب ميلانو، وفق ما نقلت وسائل الإعلام.

وبحسب وكالة “إنسا” الإيطالية الرسمية، فإن رجلا يشتبه في كونه مختلا عقليا ارتكب الجريمة، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 46 عاما.

وأوضحت الوكالة أن الرجل دخل إلى متجر “كارفور”، وأمسك سكينا، وبدأ بطعن من حوله بشكل عشوائي، موضحة أن الضحية الذي فارق الحياة هو موظف في المتجر يبلغ من العمر 30 عاما.

فيما أصيب الإسباني بابلو ماري، مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، الذي يلعب حاليا في صفوف نادي “مونزا” على سبيل الإعارة.

ومن بين المصابين أيضا طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، ورجل ثمانيني.

وتم اعتقال الشخص بعد لحظات من ارتكابه الهجوم، في منطقة أساغو على أطراف ميلان

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