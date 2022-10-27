باريس هيلتون الروسية” تفر من بلادها بجواز سفر إسرائيلي

هبة بريس _ وكالات

وصلت المذيعة التلفزيونية الروسية المعروفة، والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، كسينيا سوبتشاك، إلى ليتوانيا بجواز سفر إسرائيلي، بعد الفرار من المحققين الروس الذين داهموا منزلها هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس، الخميس، عن مسؤولين.

وقال داريوس جونيسكيس، رئيس إدارة أمن الدولة الليتوانية، لمحطة إذاعية محلية: “لا يحتاج مواطنو إسرائيل إلى تأشيرة ويسمح لهم بالبقاء في البلاد لمدة 90 يوما”.

وأضاف أن ليتوانيا ليس لديها أي مؤشر على أي تهديد يمكن أن تشكله سوبتشاك على الأمن القومي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس، للصحفيين إنه “لم يتم تضمين سوبتشاك حاليا في أي قائمة عقوبات خاصة بالاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، وهذا لا يعني أن هذا لا يمكن أن يحدث “.

وقال أيضا إن سوبشاك ربما تكون غادرت ليتوانيا لأنها دخلت منطقة السفر المعفية من التأشيرات في أوروبا، وهي منطقة تضم 26 دولة ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

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