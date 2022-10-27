ماسك يغير بروفايله لرئيس تويتر.. ويطمئن الموظفين “لن أطردكم”

هبة بريس - وكالات

عمد رئيس تيسلا إيلون ماسك إلى تحديث بروفايله الشخصي على حسابه في تويتر الذي يتابعه أكثر من 110 ملايين مستخدم.

فقد ألمح في خانة المعلومات الشخصية إلى أنه بات مالك المنصة، وكتب “chief twit” أي رئيس تويتر.

وبالتزامن أبلغ الرجل المثير للجدل، موظفي منصة التغريد الشهيرة، الذين انتابهم الهلع مع قرب إقفال صفقة البيع، أنه لا يعتزم خفض عددهم بنسبة 75% كما أعلن مسبقًا، بحسب ما أفادت شبكة بلومبرغ، اليوم الخميس.

في حين بدأت البنوك نقل 13 مليار دولار لحساب الملياردير الأميركي، من أجل شراء تويتر بحلول نهاية يوم غد الجمعة.

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