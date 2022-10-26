المنتخب المغربي للكرة الشاطئية ينهزم في نصف نهائي البطولة الإفريقية
هبة بريس ـ رياضة
توقفت مسيرة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية في دور نصف النهاية للبطولة الإفريقية بعدما انهزم أمام نظيره المنتخب المصري.
و لم يستطع رفاق أنور فريندي نيل بطاقة العبور لنهائي الموزمبيق 2022 بعد هزيمتهم أمام مصر بحصة خمسة أهداف لأربعة في مباراة مثيرة حسمت في آخر دقائقها.
و قدمت العناصر الوطنية طيلة المسابقة القارية مردودا محترما و كانت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ النهائي القاري لولا عامل الحظ و الخبرة.
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9 تعليقات
شرفتم الكرة المغربية رغم انهزامكم وشكرا لكم..
المغرب اصبح قوة رياضية في شمال افريقيا..
مشكورين على مجهوداتكم الجبارة رغم ان الحظ لم يحالفكم ..
الريع والفساد الكروي هضر المال العام في التفاهات لسنين عديدة..
تحية الاطقم وعلى مجهوداتها المبذولة..
كل التوفيق والنجاح والسداد في المرة المقبلة..
قلوبنا دائما معكم رغم ان الحظ لم يحالفكم …
هنيئا الكرة الشاطئية المغربية ..
لا يهم رغم الخسارة ياشباب ..