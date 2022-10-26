المنتخب المغربي للكرة الشاطئية ينهزم في نصف نهائي البطولة الإفريقية

هبة بريس ـ رياضة

توقفت مسيرة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية في دور نصف النهاية للبطولة الإفريقية بعدما انهزم أمام نظيره المنتخب المصري.

و لم يستطع رفاق أنور فريندي نيل بطاقة العبور لنهائي الموزمبيق 2022 بعد هزيمتهم أمام مصر بحصة خمسة أهداف لأربعة في مباراة مثيرة حسمت في آخر دقائقها.

و قدمت العناصر الوطنية طيلة المسابقة القارية مردودا محترما و كانت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ النهائي القاري لولا عامل الحظ و الخبرة.

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