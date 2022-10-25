وجدة .. ممرضو وتقنيو المختبر المركزي للمستشفى الجامعي يحتجون ويقاطعون العمل

هبة بريس : وجدة

نظم المكتب الجامعي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية لما تعرض له ممرضي وتقنيي المختبر المركزي.

وحسب بيان للمكتب النقابي، فممرضي وتقنيي المختبر المركزي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة تعرضو لشطط في استعمال السلطة وكذا التنقيط الانتقامي كرد فعل من طرف رئيس المصلحة بعد التوصل بعريضة موقعة من طرفهم بخصوص حماية المعطيات الشخصية التي تخصهم (محاولة تثبيت أنظمة التسجيل بالفيديو وتمكين رؤساء المصالح من مشاهدة الفيديوهات المسجلة من هواتفهم الخاصة من منازلهم).

ويضيف البيان، وبعد استنفاذ كل المحاولات من أجل إيجاد حل لكل المشاكل التي سبق للمكتب النقابي مراسلة ادارة المستشفى بشأنها، التي تعاملت معها بسياسة الآذان الصماء.

لكل هذا، تقرر خوض مسلسل نضالي سيبتدأ بالتوقف الفوري عن العمل بكل المصالح التابعة للمختبر المركزي الى حين تدخل إدارة المركز من أجل رفع التعسف الذي تعرض له ممرضي وتقنيي المختبر

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