عطل يضرب “واتسآب” ويعطل خدمة المراسلة

هبة بريس - وكالات

أبلغ مستخدمو تطبيق المراسلة “واتسآب”، اليوم الثلاثاء، أنهم غير قادرين على إرسال واستقبال الرسائل على الإطلاق، وذلك في العديد من الدول حول العالم.

أظهر “Downdetector”، وهو موقع إلكتروني يتتبع الانقطاعات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ارتفاعا حادا في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن انقطاع واتساب.

وأبلغ الموقع عن ارتفاع هائل في التقارير التي وردت حول الخلل الذي أصاب التطبيق المملوك لشركة “ميتا” (نشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).

ويشكو المستخدمون من عدم تسليم رسائلهم (النصية والصور والفيديوهات). حتى عندما يتم تسليم الرسائل، يفشل “واتسآب” في تمييز حالة التسليم، بحسب موقع “بيزنس توداي”.

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