أخنوش: الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة
هبة بريس - الرباط
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، 3 رسائل رئيسية بعد مرور العام الأول من ولاية الحكومة.
وقال أخنوش في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أريد توجيه 3 رسائل بعد مرور سنة على ولاية الحكومة.
الرسالة الأولى، يقول أخنوش، أن الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة
الرسالة الثانية، يضيف رئيس الحكومة، وهي أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي
والرسالة الثالثة هي أن الحكومة رغم الصعوبات المطروحة متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرم. يختم أخنوش
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14 تعليقات
بالفعل لقد وقع أثر سياستكم الظالمودة المظلمة العنصرية الحقودة العنصرية الدنيءة على كل أسرة مغربية لقد وقفتم فعلا في تحطيم كل الآمال التي وضعتها فيكم ثقة المغاربة و ثقة عاهل البلاد لقد ضربتم القدرة الشراءية للمواطن و كدستم الترواث مستغلين الضرفية الدولية تماما كما فعلت عصابة الأدوية و اللقاحات و الكمامات مع بعض الفاسدين في قطاع الصحة .
قبح الله سعيكم يا حزب الأشرار و من معه من عصابة الحشاشين الذين يبعثرون أموال الشعب بدون وجه حق، 8مليار لعصابة المنصات أنه فعل إجرامي يستحق المتابعة القضاءية .
حكومة الفساد اذهبوا إلى الجحيم
واضح التأثير ديالها.غي الله إيحد الباس
تحية لكل غيور على هذا الوطن الحبيب فالأوضاع لا تبشر بخير مع هذه الحكومة ..
يجب على كل المدن المغربية الخروج للمطالبة بحقوقهم المشروعة من الصحة والتعليم والاكل وتوفير فرص شغل..
الشعب فقد ثقته في هذه الحكومة التي كانت منذ البداية تواعد الشعب ولم تلتزم بما وعدت به ..
كل المواد الغذائية والمواد الاخرى لم تسلم من الزيادة ..
قال تعالى : { إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا..
والله ما كذبت هادشي بان بالملموس لكان تيشري اللحم أو الحوت دار بناقص منو يعني الطبقة المتوسطة قريب تنقرد حسبي ونعم الوكيل واش هاد خينا تيهدر على المغرب والله العظيم مابقيت فاهم شي حاجة
الحكومة افقرت الأسر الفقيرة فزادوا فقرا على فقر ..
كنت واقفا عند باءع الدجاج فادا لطفلة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات طلبت منه 5 دراهم دجاج فمنحها قليل القليل بدون وزن ها المواطن علاش كتهضر
الأسر المغربية فقدت توازنها الاقتصادي والمعيشي واثر عليها كبيرا..
لم نرى سوى الزيادات في الاسعار والمواد الغذائية مع هذه الحكومة..
اذا لم تستحي فقل ما شَءت.
فعلا بان الفرق فهاد السنة منذ توليتم رئاسة الحكومة انت اللي حاسين به حيت عايشين فابور لهذا تزاد الفابور على البح فالمحروقات داكشي علاش حسيتي بجيب سخن والله ياخد الحق فكل ظالم أكل أموال الشعب ولكن لقيتو المغاربة مسالمين متايبغيو يجبدو صداح ولكن حذاري ثم حداري نهار غادي تنوض غي جمعو شراوطكوم وسيرو لشي دولة وخليونا ناكلو بعضياتنا