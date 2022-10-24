أخنوش: “لا فائدة من أية إجراءات إذ لم يشعر المواطن بتأثيرها على مائدته”

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته واعية كل الوعي أن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم.

وذكر أخنوش في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الحكومة تسعى جاهدة الى أن ينعكس التأثير الايجابي للسياسات العمومية لهذه الحكومة على الحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف أخنوش قائلا “لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية اذ لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته.”، مستعرضا إجراءات ومجهودات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

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