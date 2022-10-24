عزيز أخنوش

أخنوش: نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل

2022-10-24 / 15:42
0
هبة بريس - لبنى ابروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البولصلة الحقيقية لتدخلات الحكومة وفي صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات المتخذة.

فنحن، يقول رئيس الحكومة، “حكومة توافق الشعارات والقرارات، لا حكومة تجاهل التعاهدات، نحن حكومة مبادرة وليس حكومة رد فعل، نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل.”

ولتحقيق الانتظارات المرجوة، يضيف أخنوش في معرض جوابه بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، “نواجه داخل الحكومة معادلة مركبة من آثار الأزمات والتحديات من جهة، ومن ثقل القضايا العالقة من جهة أخرى.”

لكن ذلك، يسترسل أخنوش “لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تنبثق من التوجيهات الملكية الساكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة

أخنوش: الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في…

2022-10-24 / 16:09
Photo of أخنوش: “لا فائدة من أية إجراءات إذ لم يشعر المواطن بتأثيرها على مائدته”

أخنوش: “لا فائدة من أية إجراءات إذ لم يشعر…

2022-10-24 / 15:55
Photo of الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء و تشيد بمواقف الدول المساندة للمملكة

الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء و تشيد بمواقف الدول…

2022-10-22 / 20:28
Photo of بنيويورك.. تسليط الضوء على مخطط العمل الوطني للمغرب حول النساء والسلم والأمن

بنيويورك.. تسليط الضوء على مخطط العمل الوطني للمغرب حول…

2022-10-22 / 15:03
Photo of الاتحاد الإفريقي يشيد باجتماع الفرقاء الليبيين في الرباط

الاتحاد الإفريقي يشيد باجتماع الفرقاء الليبيين في الرباط

2022-10-22 / 12:26
Photo of ميارة: تنامي فهم قضية الوحدة الترابية نابع من الجهود الدبلوماسية والعمل البرلماني

ميارة: تنامي فهم قضية الوحدة الترابية نابع من الجهود…

2022-10-22 / 11:05
Photo of الصحراء المغربية.. البنين تعتبر مخطط الحكم الذاتي “حلا توافقيا”

الصحراء المغربية.. البنين تعتبر مخطط الحكم الذاتي “حلا توافقيا”

2022-10-21 / 17:04
Photo of الأزمة الليبية.. لقاء مرتقب بين صالح والمشري في المغرب

الأزمة الليبية.. لقاء مرتقب بين صالح والمشري في المغرب

2022-10-21 / 14:37
Photo of فتاح العلوي: قضية الشباب.. جوهر كل مشروع تنموي

فتاح العلوي: قضية الشباب.. جوهر كل مشروع تنموي

2022-10-21 / 13:11
Photo of الحكومة ترفع الضريبة على الشركات الكبرى في قانون المالية 2023‏

الحكومة ترفع الضريبة على الشركات الكبرى في قانون المالية…

2022-10-21 / 11:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق