سيدة تخرج من قبرها بعد قيام زوجها بطعنها ودفنها حية

2022-10-23 / 19:51
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هبة بريس _ وكالات

تمكنت سيدة من النجاة بحياتها، بأعجوبة، بعد قيام زوجها بدفنها داخل قبر في غابة تتبع ولاية واشنطن.

وقالت الشرطة الأمريكية في الولاية، إن السيدة كانت ضحية لمحاولة قتل أقدم عليها زوجها؛ بسبب طلب الانفصال عنه، حيث قام بلف شريط لاصق على رقبتها وكاحليها، وطعنها عدة مرات في ثدييها.

وأشارت إلى أن الزوج بعد تقييدها، سحبها إلى غابة قريبة من منزلهما، في منطقة لاسي، وقام بحفر قبر، وألقاها بداخله، ودفنها وهي حية، ووضع شجرة ثقيلة فوقها.

وكافحت المرأة من أجل الخروج، بعد تخليص نفسها وحفر التراب لمدة نصف ساعة، حتى تمكنت من الخروج، والهرب باتجاه منزلها.

وقالت الشرطة إنها عثرت على الضحية مختبئة في سقيفة، وكانت تبكي وتصرخ وتقول إن زوجها حاول قتلها وإنها بحاجة للمساعدة.

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