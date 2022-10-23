باحثة ..بوادر أزمة الماء في المغرب بدأت منذ 2018
يعيش المغرب ندرة مياه غير مسبوقة دفعت السلطات إلى تخصيص ما يفوق 900 مليون دولار أميركي، لمواجهة أسوأ موجة جفاف تضرب المملكة،
ورصد مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2023 ما مجموعه 10,6 مليارات درهم لمعالجة ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وتقول الباحثة المتخصصة في الهندسة البيئية والتنمية، إن بوادر أزمة الماء في المغرب بدأت منذ 2018 بعد تراجع الأمطار، ولكن هذه السنة اشتدت حدتها.
وتشير الباحثة إلى أن السدود جنبت المملكة الأزمة في السابق، ولكن اليوم تراجع مخزونها ولم تعد نسبة امتلائها تتجاوز 5 في المئة.
وتربط الباحثة، أميمة خليل الفن، نحاج الجهود التي أعلنتها الدولة بضرورة الاستثمار في البحث العلمي للبحث عن بدائل مستدامة وأيضا الاستثمار في البنى التحتية وأيضا الاستثمار في تكوين المسؤولين عن القطاع.
وتذهب الباحثة إلى أن “الأزمة ناتجة عن ضعف الهيكل المائي وضعف البينات التحتية وأيضا سوء الإدارة” تقول خليل للحرة
10 تعليقات
ياعباد الله لقد دعانا الله إلى عدم التبدير في الماء حيث قال تعالى في كتابه الكريم (وجعلنا من الماء كل شيء حي..)
عرف المغرب في السنوات الأخيرة جفاف وقلة الأمطار مما تسبب في قلة المياه وذالك راجع إلى التغيرات المناخية والاكتر من ذالك هناك العديد من البشر يبدرون بكثرة الماء وخاصة سقي البساتين والحدائق والمسابح وووووو وووووووو وغيرها.
قال تعالى في كتابه الكريم ( الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون). نأخذ العبرة من قول الله تعالى.
ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها لهذا يجب علينا ان نحافظ على هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله لنا فالنحافظ عليها جميعا ..
اللهم اسقينا الغيث نافعا لاضارا وارحم عبادك يآرب ولطفك بنا يآرب حيث قال تعالى ( وهو ينزل الغيث من بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد)
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وخفف عنا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين المفكرين في الائك الشاكرين لنعمانك يآرب.
المبدرين كانوا إخوان الشياطين وهذا ما أدى بنا الى قلة المياه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لقد أنعم الله على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى لقول تعالى في كتابه الكريم ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله غفور رحيم) ومن بين هذه النعمة هي نعمة الماء والحمدلله لهذا وجب علينا عدم التبدير فيها وحسن التصرف فيها..
الإسلام أمرنا بالمحافظة على الثروة المائية والترشيد في عدم التبدير فيها وحسن التصرف فيها حيث قال تعالى إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين).