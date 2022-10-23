التشكيلة المتوقعة للديربي
هبة بريس
تتجه أنظار عشاق المستديرة صوب “الدونور” اليوم الأحد 23 أكتوبر لمتابعة الديربي البيضاوي المُنتظر الذي يجمع الغريمين الوداد والرجاء في نزال ناري يعد بالفرجة والمتعة المضمونة، ضمن منافسات مؤجل الجولة السادسة من البطولة الاحترافية.
وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للوداد:
حراسة المرمى رضا التكناوتي، خط الدفاع أيوب عملود، يحيى عطية الله، أرسين زولا، الحسين بن عيادة، خط الوسط يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، خط الهجوم محمد أوناجم، زهير المترجي، سامبيو جونيور.
وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للرجاء:
حارس المرمى أنس الزنيتي، خط الدفاع محمد نهيري، محمود بن تايك، مروان هدهودي، جمال حركاس، خط الوسط، جونيور أهولو، وليد الصبار، محمد زريدة، خط الهجوم زكرياء حدراف، أكسيل مايي، يسري بوزوق
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9 تعليقات
نتمنى عدم الشغب والتخريب في الملعب الرياضي بدون تخريب ولا نصب ولاعنف وأن تمر المقابلة لكرة القدم بين الفريقين في أحسن الأحوال ..
يجب على السيد الحموشي ان يكثر الأمن بهذا الملعب الرياضي حتى تمر المبارة كرة القدم في أحسن الظروف بدون شغب ..
الانتصار لمن يستحقه ولمن يلعب بروح رياضية هذآ ما نتمناه للقريقين..
اتمنى الفوز للفريق الرجاء ولكن بروح رياضية بدون شغب وبالتوفيق والفوز بهذه المقابلة.
نرجوا من الجمهور الرياضي ان يتابع المبارة كرة القدم بدون شغب وتخريب ممتلكات الغير. وتمر الاجواء في أحسن الأحوال والفوز لمن يستحقه سواء فريق الودادي أو فريق الرجاوي .
يجب على الجمهور الرياضي ان يتفاعل مع اللاعبين بكل روح رياضية بدون شغب وعنف داخل المدرجات حتى تمر المبارة كرة القدم في أحسن الظروف..
يجب منع شرب الخمر داخل المدرجات وذالك بأجهزة اكترونية أمنية مشددة في مدخل الملعب الرياضي حتى تمر المبارة كرة القدم بدون فوضى وشغب بداخلها.ونتمنى الفوز لفريق الرجاوي ..
إنه عرس رياضي سامر بنكهة وطنية معنوية لاثبات للعالم أن المغرب بلد إسلامي ومتسامح ولا يحب الشغب والتخريب لهذا نتمني ان تشتمل المصداقية والشفافية وروح وطنية معنوية بإذن الله تعالى والفوز لمن يستحقه..
ما يهمنا من هذه المبارة كرة القدم بين الفريقين هو أن يعطوا صورة مشرفة أمام الرأي العام العالمي والعربي مع إنتهاء المبارة كرة القدم في جو رياضي وروح وطنية معنوية لاثبات ذالك العالم بأكمله.