التشكيلة المتوقعة للديربي

2022-10-23 / 12:23
9
هبة بريس

تتجه أنظار عشاق المستديرة صوب “الدونور” اليوم الأحد 23 أكتوبر لمتابعة الديربي البيضاوي المُنتظر الذي يجمع الغريمين الوداد والرجاء في نزال ناري يعد بالفرجة والمتعة المضمونة، ضمن منافسات مؤجل الجولة السادسة من البطولة الاحترافية.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للوداد:

حراسة المرمى رضا التكناوتي، خط الدفاع أيوب عملود، يحيى عطية الله، أرسين زولا، الحسين بن عيادة، خط الوسط يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، خط الهجوم محمد أوناجم، زهير المترجي، سامبيو جونيور.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للرجاء:

حارس المرمى أنس الزنيتي، خط الدفاع محمد نهيري، محمود بن تايك، مروان هدهودي، جمال حركاس، خط الوسط، جونيور أهولو، وليد الصبار، محمد زريدة، خط الهجوم زكرياء حدراف، أكسيل مايي، يسري بوزوق

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شباب السوالم يتعادل مع بركان بهدف قاتل في آخر ثواني المباراة

شباب السوالم يتعادل مع بركان بهدف قاتل في آخر…

2022-10-22 / 22:10
Photo of الجامعة تعاقب ستة أندية في البطولة الاحترافية بسبب تصرفات جماهيرها

الجامعة تعاقب ستة أندية في البطولة الاحترافية بسبب تصرفات…

2022-10-22 / 20:32
Photo of ديربي البيضاء يستنفر مديرية الحموشي و احتياطات أمنية كبيرة ترافق الحدث

ديربي البيضاء يستنفر مديرية الحموشي و احتياطات أمنية كبيرة…

2022-10-22 / 19:01
Photo of الوداد يسحق الرجاء بخماسية نظيفة في ديربي الكرة النسوية

الوداد يسحق الرجاء بخماسية نظيفة في ديربي الكرة النسوية

2022-10-22 / 18:07
Photo of الإصابة تبعد بنزيما من قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

الإصابة تبعد بنزيما من قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

2022-10-22 / 15:30
Photo of قرعة مونديال السيدات تضع لبؤات الأطلس ضمن مجموعة قوية

قرعة مونديال السيدات تضع لبؤات الأطلس ضمن مجموعة قوية

2022-10-22 / 13:16
Photo of ميسي: أتمنى إعادة مسيرتي مجددًا

ميسي: أتمنى إعادة مسيرتي مجددًا

2022-10-22 / 12:06
Photo of عمران لوزا ينضم إلى قائمة الغائبين عن الأسود في مونديال قطر

عمران لوزا ينضم إلى قائمة الغائبين عن الأسود في…

2022-10-22 / 10:47
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على الجزائر في بطولة شمال إفريقيا

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على الجزائر…

2022-10-21 / 17:29
Photo of “لاليغا”: الزلزولي ميسي المغرب

“لاليغا”: الزلزولي ميسي المغرب

2022-10-21 / 14:16

‫9 تعليقات

  1. نتمنى عدم الشغب والتخريب في الملعب الرياضي بدون تخريب ولا نصب ولاعنف وأن تمر المقابلة لكرة القدم بين الفريقين في أحسن الأحوال ..

  2. يجب على السيد الحموشي ان يكثر الأمن بهذا الملعب الرياضي حتى تمر المبارة كرة القدم في أحسن الظروف بدون شغب ..

  4. اتمنى الفوز للفريق الرجاء ولكن بروح رياضية بدون شغب وبالتوفيق والفوز بهذه المقابلة.

  5. نرجوا من الجمهور الرياضي ان يتابع المبارة كرة القدم بدون شغب وتخريب ممتلكات الغير. وتمر الاجواء في أحسن الأحوال والفوز لمن يستحقه سواء فريق الودادي أو فريق الرجاوي .

  6. يجب على الجمهور الرياضي ان يتفاعل مع اللاعبين بكل روح رياضية بدون شغب وعنف داخل المدرجات حتى تمر المبارة كرة القدم في أحسن الظروف..

  7. يجب منع شرب الخمر داخل المدرجات وذالك بأجهزة اكترونية أمنية مشددة في مدخل الملعب الرياضي حتى تمر المبارة كرة القدم بدون فوضى وشغب بداخلها.ونتمنى الفوز لفريق الرجاوي ..

  8. إنه عرس رياضي سامر بنكهة وطنية معنوية لاثبات للعالم أن المغرب بلد إسلامي ومتسامح ولا يحب الشغب والتخريب لهذا نتمني ان تشتمل المصداقية والشفافية وروح وطنية معنوية بإذن الله تعالى والفوز لمن يستحقه..

  9. ما يهمنا من هذه المبارة كرة القدم بين الفريقين هو أن يعطوا صورة مشرفة أمام الرأي العام العالمي والعربي مع إنتهاء المبارة كرة القدم في جو رياضي وروح وطنية معنوية لاثبات ذالك العالم بأكمله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق