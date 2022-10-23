التشكيلة المتوقعة للديربي

هبة بريس

تتجه أنظار عشاق المستديرة صوب “الدونور” اليوم الأحد 23 أكتوبر لمتابعة الديربي البيضاوي المُنتظر الذي يجمع الغريمين الوداد والرجاء في نزال ناري يعد بالفرجة والمتعة المضمونة، ضمن منافسات مؤجل الجولة السادسة من البطولة الاحترافية.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للوداد:

حراسة المرمى رضا التكناوتي، خط الدفاع أيوب عملود، يحيى عطية الله، أرسين زولا، الحسين بن عيادة، خط الوسط يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، خط الهجوم محمد أوناجم، زهير المترجي، سامبيو جونيور.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للرجاء:

حارس المرمى أنس الزنيتي، خط الدفاع محمد نهيري، محمود بن تايك، مروان هدهودي، جمال حركاس، خط الوسط، جونيور أهولو، وليد الصبار، محمد زريدة، خط الهجوم زكرياء حدراف، أكسيل مايي، يسري بوزوق

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