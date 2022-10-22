هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحظى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير المغاربة بعناية بالغة من طرف الحكومة و ذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

و في هذا الصدد، تم تخصيص 53 مليون درهم سنويا للتأمين الطبي للمقاومين و أعضاء جيش التحرير و ذلك ضمن مشروع قانون المالية للسنة الجديدة.

و بلغ عدد المستفيدين من التأمين الطبي الأساسي من أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم بلغ 11324 مستفيدا.

كما بلغ عدد المستفيدين من التأمين الطبي التكميلي 18761 مستفيدا، بغلاف مالي سنوي يقدر بـ53 مليون درهم.

*الصورة من الأرشيف

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