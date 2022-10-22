ديربي البيضاء يستنفر مديرية الحموشي و احتياطات أمنية كبيرة ترافق الحدث

2022-10-22 / 19:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يحتضن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء عصر يوم غد الأحد القمة الكروية المنتظرة و التي ستجمع قطبي العاصمة الاقتصادية ناديي الوداد و الرجاء الرياضيين.

و لتأمين هذا الحدث الضخم الذي سيستقطب الآلاف من الجماهير، عقدت مختلف مصالح الأمن الوطني منذ أيام عددا من الاجتماعات المطولة مع مختلف المتداخلين في تنظيم المقابلة.

و شرعت مصالح الأمن قبل يوم المباراة في عملية التواصل مع ممثلي إلترات الفريقين و كذا مع إدارة الوداد و الرجاء و الشركة التي تدبر أمور المركب الرياضي محمد الخامس.

و سيشهد الديربي البيضاوي احتياطات أمنية كبيرة خاصة في ظل الأجواء المشحونة التي ترافق عادة مثل هاته المباريات و ذلك بسبب حساسية المواجهات بين الناديين الأكثر جماهيرية في المغرب.

*الصورة من الأرشيف

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