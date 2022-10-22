ديربي البيضاء يستنفر مديرية الحموشي و احتياطات أمنية كبيرة ترافق الحدث
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يحتضن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء عصر يوم غد الأحد القمة الكروية المنتظرة و التي ستجمع قطبي العاصمة الاقتصادية ناديي الوداد و الرجاء الرياضيين.
و لتأمين هذا الحدث الضخم الذي سيستقطب الآلاف من الجماهير، عقدت مختلف مصالح الأمن الوطني منذ أيام عددا من الاجتماعات المطولة مع مختلف المتداخلين في تنظيم المقابلة.
و شرعت مصالح الأمن قبل يوم المباراة في عملية التواصل مع ممثلي إلترات الفريقين و كذا مع إدارة الوداد و الرجاء و الشركة التي تدبر أمور المركب الرياضي محمد الخامس.
و سيشهد الديربي البيضاوي احتياطات أمنية كبيرة خاصة في ظل الأجواء المشحونة التي ترافق عادة مثل هاته المباريات و ذلك بسبب حساسية المواجهات بين الناديين الأكثر جماهيرية في المغرب.
*الصورة من الأرشيف
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0