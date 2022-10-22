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برنامج إنطلاقة.. 8,2 مليار درهم من القروض الممنوحة حتى متم غشت

2022-10-22 / 17:44
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هبة بريس

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن القروض الممنوحة في إطار برنامج “إنطلاقة” بلغت إجمالي 8,2 مليار درهم، منذ انطلاق البرنامج وإلى غاية متم غشت 2022.

وأشارت المذكرة إلى أنه « فيما يتعلق بإنجازات البرنامج، فقد بلغت القروض الممنوحة في إطار برنامج ‘إنطلاقة’ ما مجموعه 8,2 مليار درهم، منذ بداية البرنامج إلى غاية متم غشت 2022، بعدد إجمالي بلغ 49 ألف و882 قرضا ».

وأضاف المصدر ذاته، أن القروض المخصصة للاستثمار تمثل نسبة 93 في المائة من الحجم الإجمالي للقروض مقابل 7 في المائة لقروض التسيير.

وسجلت المذكرة أن التمويلات الملتزم بها ستمكن من توفير استثمارات بغلاف مالي إجمالي قدره 14,98 مليار درهم، وكذا إحداث 105 آلاف و665 فرصة شغل مباشرة.

وأضافت أن صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية يستهدف بشكل أولوي الفئات الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، وهي المقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع وكذا دعم الصادرات، مع الاستمرار في دعم فئات المقاولات التي تستفيد حاليا من أدوات الدعم العمومي.

وفي هذا الصدد، يشمل الصندوق كلا من أدوات الضمان القائمة قبل إحداثه وعروض الدعم الجديدة المخصصة للفئات المستهدفة المذكورة.

ويتعلق هذا العرض الجديد أساسا بآليات ضمان القروض التي يمكن أن تصل إلى 80 في المائة من مبلغ القرض، وكذلك آليات تمويل مباشرة لفائدة المستفيدين من عروض « إنطلاقة »، بالإضافة إلى تطوير عرض متكامل لمواكبة حاملي المشاريع قبل وأثناء وبعد إنشاء مقاولاتهم، بالإضافة إلى تعزيز خدمات القرب لتحسين جودة الخدمات المقدمة من حيث آجال معالجة الملفات والمرونة وأنشطة القرب.

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