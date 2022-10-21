تونس.. توقيف 8 أشخاص بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي

هبة بريس _ وكالات

أوقفت وحدات من الحرس الوطني التونسي وقوات مكافحة الإرهاب، خلال اليومين الماضين، 8 أشخاص مبحوث عنهم “من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، في تصريحات إعلامية، إن الموقوفين سبق أن أدرجوا في لوائح المبحوث عنهم لدى وحدات أمنية وبينهم من صدر في شأنه أحكام بالسجن تتراوح بين سنة و10 سنوات.

وفي بيان مقتضب لوزارة الداخلية التونسية، أُحيل الأشخاص الثمانية على النيابة العمومية، وأمرت باتخاذ إجراءات ضدهم، دون مزيد من التوضيحات.

وقبل حوالي 3 أسابيع، ألقت قوات الأمن التونسية المكلفة بمكافحة الإرهاب القبض على ثلاثة أشخاص يشبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي، بينهم امرأة اعتقلت في محافظة قبلي الواقعة جنوب البلاد.

وفي سبتمبر الماضي، حجزت قوات من الحرس الوطني في محافظتي بنقردان ومدنين، جنوبي البلاد، 11 بندقية “كلاشنكوف” و14 مخزن ذخيرة، وخلصت الأبحاث الأولية إلى ارتباط المسؤولين عن المخزن بعمليات تهريب الأسلحة لصالح منظمات إرهابية.

وفي مارس الماضي، أعلنت السلطات أنها تمكنت من تفكيك 148 خلية إرهابية في مختلف مدن البلاد، بينها خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف وزير الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الدرك الوطني، حسام الدين الجبابلي، حينها، “في العشرية الأخيرة كانت تونس مرتعا للعديد من العمليات من قبل التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية لاستهداف أبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية قبل استهداف السياسيين والمدنيين والسياح”.

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