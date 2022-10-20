غوتيريش: “البوليساريو” لا تتمتع بأي صفة قانونية بالأمم المتحدة

هبة بريس

في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد بشكل واضح، ولا يترك أي مجال للغموض، أن “البوليساريو” لا تتمتع بأي صفة قانونية رسمية لدى الأمم المتحدة.

وأشار غوتيريش، في تقريره، مرتين، إلى “ممثل البوليساريو في نيويورك” وليس بتاتا إلى ما يدعى “ممثل لدى الأمم المتحدة”.

ويكشف تقرير الأمم المتحدة، بوضوح، أنه لا هذه الجماعة المسلحة ولا “ممثلوها” يتمتعون بأي صفة أو “تمثيلية لدى الأمم المتحدة”، والتي تضم حصريا الدول الأعضاء ذات السيادة، وليس الجماعات الانفصالية المسلحة المتصلة بالإرهاب.

كما فضح تقرير الأمين العام عمليات انتحال الصفة والنصب والاحتيال التي تمتهنها هذه الجماعة الانفصالية المسلحة وممثلها الزائف في نيويورك، والتي تدعي بهتانا أنها تتمتع بصفة لم تعترف بها الأمم المتحدة على الإطلاق.

وأظهر التقرير، مرة أخرى، أن الأكاذيب والافتراءات تعد السمة المميزة لهذا الكيان الذي يعد صنيعة الجزائر.

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