الصحراء ..”اتحاد الصحفيين العرب” يعلن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي

هبة بريس _ الرباط

أعلن المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب دعمه المطلق لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كتسوية عادلة وشاملة للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وعبر المؤتمر، اليوم الأربعاء في البيان الختامي الذي توج أعمال دورته ال 14 بالقاهرة، عن دفاعه عن “المصالح الوطنية والقومية المشروعة للدول والشعوب العربية، وتشبثه باستقلالية القرار الوطني في البلدان العربية، ورفضه لجميع أشكال الضغط والابتزاز ومحاولة فرض التبعية والموالاة، في مواجهة الحملة التي تستهدف الأمة العربية من بعض القوى العالمية التي تستعمل حرية الإعلام وسيلة للضغط والابتزاز”.

وأكد في هذا الصدد “وعيه الكامل بالسياسة الاستعمارية الجديدة التي تنفذها بعض الأطراف بالوكالة عن القوى الاستعمارية والهادفة الى تقسيم أقطار عربية كما هو الشأن في اليمن وسورية وليبيا والسودان والصومال”.

وأبرز المؤتمر من جهة أخرى أنه “لا مجال للحديث عن مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكبرى التي تعيشها الأمة العربية دون تكريس حقيقي لحرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيين وصون كرامتهم”.

وأقر البيان ب “أهمية وخطورة التحولات العميقة التي يخضع لها قطاع الإعلام والاتصال والتي رافقها ارتفاع الطلب على إنتاج إعلامي يتصف بالتفاهة بما يطرح تحديات كبرى تفرض إصلاحات عميقة”.

وناقش المؤتمر على مدى يومين خطة عمل الاتحاد في السنوات القادمة، واختيار أمانة عامة جديدة وكيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، وسبل قيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية في مواجهه الأكاذيب والشائعات التي تحيط بالوطن العربي .

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