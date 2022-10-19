(COMBO) This combination of pictures created on August 27, 2021 shows (L to R) the national flags of Algeria and Morocco. - A bitter showdown between Morocco and its arch-rival Algeria over the disputed Western Sahara territory is causing diplomatic rifts with other nations and even risks sparking a full-blown conflict, analysts say. (Photo by RYAD KRAMDI and FADEL SENNA / AFP)

من جديد..جون أفريك : العاهل المغربي سيشارك بقمة الجزائر

2022-10-19 / 18:14
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هبة بريس _ الرباط

عادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، لتؤكد مشاركة الملك محمد السادس، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقمة العربية التي تحتضنها الجزائر مطلع الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة الأسبوعية، خبرها عما اعتبرتها “مصادر جزائرية رسمية”، قالت إنها “تحمل معلومات مؤكدة من زعماء دول عربية في الخليج”.

و يحظى موضوع إمكانية حضور محمد السادس للقمة العربية بالجزائر مطلع شهر نوفمبر، بمتابعة وترقب كبيرين، بالنظر إلى حالة القطيعة والتوتر التي تعيش على وقعها علاقات البلدين الجارين منذ أشهر.

وسبق أن نشرت “جون أفريك”، في شهر سبتمبر الماضي، خبرا يفيد بأن “السلطات العليا المغربية، أجرت اتصالات مع العديد من الدول الخليجية لإبلاغها بأن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة العربية”، مستندة إلى “مصادر مطلعة

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‫25 تعليقات

  3. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

  5. لا تريد ان يشارك المغرب في قمة الغدر والسبب هو أن نضام الكابرانات مازال يكن المغرب العداوة المملوءة بالحقد الدفين . بالأمس وزير خارجيتهم يتهجم على المغرب وعلى اعلى سلطة في المغرب وعلى اراضينا المقدسه. لا تشاركوا في قمة الغدر وخيانة الأمان والعار .

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