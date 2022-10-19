من جديد..جون أفريك : العاهل المغربي سيشارك بقمة الجزائر

هبة بريس _ الرباط

عادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، لتؤكد مشاركة الملك محمد السادس، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقمة العربية التي تحتضنها الجزائر مطلع الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة الأسبوعية، خبرها عما اعتبرتها “مصادر جزائرية رسمية”، قالت إنها “تحمل معلومات مؤكدة من زعماء دول عربية في الخليج”.

و يحظى موضوع إمكانية حضور محمد السادس للقمة العربية بالجزائر مطلع شهر نوفمبر، بمتابعة وترقب كبيرين، بالنظر إلى حالة القطيعة والتوتر التي تعيش على وقعها علاقات البلدين الجارين منذ أشهر.

وسبق أن نشرت “جون أفريك”، في شهر سبتمبر الماضي، خبرا يفيد بأن “السلطات العليا المغربية، أجرت اتصالات مع العديد من الدول الخليجية لإبلاغها بأن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة العربية”، مستندة إلى “مصادر مطلعة

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